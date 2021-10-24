Колосков сказал, что в проблемах «Спартака» виноват не Федун

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что проблемы «Спартака» в текущем сезоне неправильно связывать с президентом клуба Леонидом Федуном. По его словам, «красно-белые» долго шли к подобному результату, как разгром от «Зенита», игнорируя недостатки команды.

«Оставьте Федуна в покое. Дело не в нем. Он опосредованно отвечает за все это безобразие», - подчеркнул экс-чиновник в интервью Sport24. Колосков призвал искать причины в главном тренере, который не может правильно распоряжаться качественными футболистами «Спартака».

Более того, он ждет от наставника Руя Витории решительных действий, как, например, уход из клуба по собственному желанию.