Ледяхов сделал прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»

Экс-игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился прогнозом на центральный матч 12-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и командой Руя Витории.

«Зенит» укомплектован лучше других клубов РПЛ. К этому поединку «Спартака» подходит не в лучшем состоянии. Думаю, «Зенит» одержит победу с минимальным счетом», - передает слова эксперта RT.

Встреча состоится в воскресенье, 24 октября, начало – 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

По итогам 11 туров чемпионата России «Зенит» является лидером, а московский клуб располагается на седьмой позиции.