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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Поражение 1:7 от «Зенита» - самое крупное в истории «Спартака» в РПЛ

24 Октября 2021 • 21:06 Комментировать (2)
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Московский «Спартак» во главе с Руем Виторией по всем параметрам провалил матч, разгромно уступив «Зениту» со счетом 1:7. Помимо того, что «красно-белые» разочаровали своих болельщиков и ухудшили свое положение в турнирной таблице российской Премьер-лиги, команда уставила новый антирекорд.

Дело в том, что «Спартак» еще ни разу в своей истории так крупно не проигрывал в чемпионате России. До этого худшим показателем столичного клуба было поражение от того же «Зенита» в 2012 году, но тогда питерцы ограничились лишь пятью безответными голами.

Добавим, что по итогам встречи подопечные Сергея Семака вернули себе единоличное лидерство, а «Спартак» отправился на восьмую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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Комментарии (1)
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Sierge
24 Октября 2021 в 21:22
В столетие клуба рекорды бывают разные... видимо это то что заслужили болельщики!) Виват!))
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окончен Ахмат 1:0 Урал
окончен Зенит 7:1 Спартак Москва
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