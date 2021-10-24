Поражение 1:7 от «Зенита» - самое крупное в истории «Спартака» в РПЛ

Московский «Спартак» во главе с Руем Виторией по всем параметрам провалил матч, разгромно уступив «Зениту» со счетом 1:7. Помимо того, что «красно-белые» разочаровали своих болельщиков и ухудшили свое положение в турнирной таблице российской Премьер-лиги, команда уставила новый антирекорд.

Дело в том, что «Спартак» еще ни разу в своей истории так крупно не проигрывал в чемпионате России. До этого худшим показателем столичного клуба было поражение от того же «Зенита» в 2012 году, но тогда питерцы ограничились лишь пятью безответными голами.

Добавим, что по итогам встречи подопечные Сергея Семака вернули себе единоличное лидерство, а «Спартак» отправился на восьмую строчку.