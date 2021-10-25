Мостовой сравнил игру «Спартака» и «Зенита»

Бывший футболист российской сборной Александр Мостовой поделился впечатлениями от увиденного в матче «Зенита» и «Спартак» в 12-м туре РПЛ. Игра в Санкт-Петербурге завершилась для гостей рекордно крупным поражением в истории чемпионата – 1:7.

Несмотря на итоговый счёт, Мостовой не считает, что «красно-белые» заметно уступали петербуржцам в уровне игры. По его мнению, «Зенит» одержал крупную победу благодаря своей более эффективной игре у чужих ворот.

«Они в итоге семь мячей десятью ударами забили», - приводит слова эксперта «ВсёПроСпорт».

На сегодняшний день «Зенит лидирует в таблице Тинькофф РПЛ с 26 очками. У «Спартака» 17 набранных баллов.