​Жиго пропустит матч с «Зенитом»

В концовке первого тайма матча между «Спартаком» и «Динамо» на поле закипели страсти. Представители обоих клубов, включая запасных игроков, столкнулись чуть ли не в формате «стенка на стенку». Одним из футболистов, получивших предупреждение от рефери по итогам инцидента, стал защитник «красно-белых» Самуэль Жиго. Для француза это четвёртая карточка в этом чемпионате, поэтому следующий матч он пропустит по причине дисквалификации. Таким образом, Жиго не сыграет на выезде против «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в следующее воскресенье, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.