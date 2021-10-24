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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Широков: «Если «Зенит» проиграет «Спартаку», можно будет говорить об отставке Семака»

24 Октября 2021 • 14:38 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.50 5.70
Через 3 ч. 51 мин.

Известный в прошлом футболист Роман Широков поделился своими мыслями по поводу предстоящего матча российского чемпионата между «Зенитом» и «Спартаком». Широков, что интересно, по ходу своей карьеры поиграл за оба этих клуба.

«Можно говорить об отставке Семака, если «Спартак» сегодня выиграет? Наверное, можно, у «Спартака» есть хорошие шансы на три очка сегодня. Этот матч для Семака может стать определяющим», - высказался Широков для «Спорт-Экспресса». При этом экс-футболист отметил, что «красно-белым» давно не удавалось победить в Санкт-Петербурге.

Стоит сказать, что «Зенит» подходит к игре против «Спартака» с серией из трёх поражений. Питерцы в чемпионате уступили «Сочи» и «Арсеналу», а в Лиге чемпионов – «Ювентусу».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» начнётся в семь часов вечера по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак Роман Широков
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