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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба назвал три своих главных гола за «Зенита»

22 Октября 2021 • 19:35 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.60 4.20 5.30
24.10 19:00

Форвард «Зенита» Артём Дзюба на прошлой неделе отметился 100-м голом в футболке «Зенита». Среди сотни голов нападающий питерского клуба выделил три главных и рассказал о них клубной пресс-службе.

«Сразу приходит в голову чемпионский матч с «Локомотивом», когда я черпачка левой дал», - начал вспоминать Дзюба.

Вторым Дзюбы выделил свой важный победный гол в «перестрелке» против «Краснодара» на последних минутах.

Третьим форвард «Зенита» назвал свой первый гол в ворота московского «Спартака».

«Тогда мы проигрывали, сами себе напривозили. Шатов прострелил, Данни оставил мяч, и я с левой забил», - описал тот свой результативный удар Дзюба.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 24 октября. В родных стенах команда Сергей Семака будет принимать «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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