​Дзюба назвал три своих главных гола за «Зенита»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба на прошлой неделе отметился 100-м голом в футболке «Зенита». Среди сотни голов нападающий питерского клуба выделил три главных и рассказал о них клубной пресс-службе.
«Сразу приходит в голову чемпионский матч с «Локомотивом», когда я черпачка левой дал», - начал вспоминать Дзюба.
Вторым Дзюбы выделил свой важный победный гол в «перестрелке» против «Краснодара» на последних минутах.
Третьим форвард «Зенита» назвал свой первый гол в ворота московского «Спартака».
«Тогда мы проигрывали, сами себе напривозили. Шатов прострелил, Данни оставил мяч, и я с левой забил», - описал тот свой результативный удар Дзюба.
Ближайший матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 24 октября. В родных стенах команда Сергей Семака будет принимать «Спартак».