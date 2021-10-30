Малафеев: «Те, кто должны были составить конкуренцию «Зениту», проигрывают 1:7 и 1:4»

Накануне петербургский «Зенит» провел домашний матч с московским «Динамо» в рамках 13-го тура чемпионата России. Подопечные Сергея Семака отпраздновали крупную победу со счетом 4:1. Своим мнением об этом результате поделился бывший голкипер «сине-бело-голубых» Вячеслав Малафеев.

«В матчах против московских команд «Зенит» утвердил свои амбиции на чемпионство. Те, кто должны были составить конкуренцию «Зениту», проигрывают – 1:7, 1:4», - передает слова экс-вратаря Sport24.

Напомним, что в предыдущем матче команда Семака на своем домашнем стадионе разгромила «Спартак» со счетом 7:1.

После 13 туров РПЛ петербуржцы набрали 29 баллов и уверенно занимают первое место в таблице.