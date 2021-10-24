Сёмин – о матче «Зенит» - «Спартак»: Они в равных условиях

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о встрече двух грандов российского чемпионата – «Зенита» и «Спартака».

Специалист в интервью «Спорт-экспрессу» заострил внимание на том, что оба клуба подходят к очной встрече на фоне неудач в еврокубках («Спартак» посреди недели уступил 3:4 «Лестеру», а «Зенит» - 0:1 «Ювентусу»): «Они в равных условиях. Каждый захочет реабилитироваться, это будет боевой матч».

Юрий Сёмин добавил, что наставник «Зенита» Сергей Семак является достаточно опытным специалистом, чтобы справиться с давлением, возникшим после поражений.

Встреча «Зенит» - «Спартак» состоится сегодня, в 19:00 по московскому времени.