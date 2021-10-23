Динияр Билялетдинов назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»

Известный в прошлом футболист Динияр Билялетдинов, поигравший за сборную России и московский «Спартак», поделился мнением о предстоящей встрече «Зенита» со «Спартаком» в 12-м туре Премьер-лиги. Поединок состоится в Санкт-Петербурге.

«Зенит» на возьмет три очка. «Спартаку» в защите нечего будет противопоставить. Фаворитом точно будет «Зенит», - приводит слова Динияра «Спорт-экспресс».

Центральный матч 12-го тура чемпионата России пройдет на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 24 октября. Начало – 19:00 по московскому времени. Текстовый репортаж поединка пройдет на Liveresult.ru.

Команда Сергея Семака занимает первое место в Премьер-лиге, а подопечные Руя Витории идут седьмыми.