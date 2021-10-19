«Матч ТВ» назвал матчи 12 тура РПЛ, которые покажет в прямом эфире

Стали известны поединки 12-го тура чемпионата России, которые будут транслироваться в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

В твиттер-аккаунте турнира сообщается, что в субботу, 23 октября, болельщики смогут наблюдать за матчем между столичным ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Старт игры запланирован в 19:00 по мск.

В воскресенье, 24 октября, зрители «Матч ТВ» посмотрят поединок «Уфа» - «Рубин» и центральную встречу тура между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Поединки начнутся в 14:00 и 19:00 мск соответственно.

По итогам 11 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, вторым идет «Сочи», а топ-3 замыкает «Динамо».