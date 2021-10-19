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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Матч ТВ» назвал матчи 12 тура РПЛ, которые покажет в прямом эфире

19 Октября 2021 • 14:01 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.60 4.20 5.30
24.10 19:00

Стали известны поединки 12-го тура чемпионата России, которые будут транслироваться в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

В твиттер-аккаунте турнира сообщается, что в субботу, 23 октября, болельщики смогут наблюдать за матчем между столичным ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Старт игры запланирован в 19:00 по мск.

В воскресенье, 24 октября, зрители «Матч ТВ» посмотрят поединок «Уфа» - «Рубин» и центральную встречу тура между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Поединки начнутся в 14:00 и 19:00 мск соответственно.

По итогам 11 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, вторым идет «Сочи», а топ-3 замыкает «Динамо».

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