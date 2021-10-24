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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Без Дзюбы: «Зенит» назвал стартовый состав на игру со «Спартаком»

24 Октября 2021 • 18:03 Комментировать (1)
Зенит
3:0
Спартак Москва
1.53 4.50 5.70
1-й тайм

После двух поражений подряд в рамках российской Премьер-лиги, «Зенит» в домашних стенах принимает «Спартак», для которого последние несколько недель выдались тоже не самыми удачными.

Главный тренер питерцев Сергей Семак огласил стартовый состав своей команды, оставив на скамейке для запасных лидера атакующей линии Артёма Дзюбу. Напомним, что форвард подвергся шквалу критики после проигрыша «Зенита» от «Ювентуса» на международной арене. Также в заявке не оказалось бразильца Малкома, а место в воротах занял Станислав Крицюк.

Полный стартовый состав лидера чемпионата выглядит следующим образом:

«Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун.

Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на сайте Liveresult.ru. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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Комментарии (1)
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Bowman
24 Октября 2021 в 18:09
Лев и не в старте?! Где же ему царить как не в рпл? О чем Семак думает?)))
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