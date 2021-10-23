Кофрие озвучил цели «Спартака» на сезон

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие в беседе с журналистами «Спорт-экспресса» высказался о целях «красно-белых» на сезон-2021/2022.

«Мы должны быть в тройке, но будем пытаться бороться и за чемпионство. Это наша цель. В Лиге Европы нам надо выйти из группы», - рассказал 24-летний бельгийский футболист.

Максимилиано пополнил ряды московского коллектива в конце летнего трансферного окна, подписав контракт на четыре года.

После 11 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в таблице. 24 октября москвичи на выезде сыграют против «Зенита» в рамках 12-го тура РПЛ.