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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кофрие озвучил цели «Спартака» на сезон

23 Октября 2021 • 12:44 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.52 4.60 5.70
24.10 19:00

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие в беседе с журналистами «Спорт-экспресса» высказался о целях «красно-белых» на сезон-2021/2022.

«Мы должны быть в тройке, но будем пытаться бороться и за чемпионство. Это наша цель. В Лиге Европы нам надо выйти из группы», - рассказал 24-летний бельгийский футболист.

Максимилиано пополнил ряды московского коллектива в конце летнего трансферного окна, подписав контракт на четыре года.

После 11 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в таблице. 24 октября москвичи на выезде сыграют против «Зенита» в рамках 12-го тура РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максимилиано Кофрие
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