Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 233 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Градский: «Максименко - дырка, а не вратарь»

27 Октября 2021 • 10:20 Комментировать (3)
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Болельщик московского «Спартака» Александр Градский в беседе с журналистом Metaratings.ru высказался об уровне игры первого номера «красно-белых» Александра Максименко. Известный певец критически высказался о 23-летнем голкипере, который имеет ужасный показатель отраженных ударов в текущем сезоне РПЛ – 50% (17 из 34).

«Максименко - дырка, а не вратарь в настоящий момент. Я таких называю «неумейки». Он забыл все, чему его в школе учили», - сказал Градский.

Стоит отметить, что в последних трех матчах «Спартака» Александр пропустил 13 мячей.

В чемпионате России ворота Максименко поразили 17 раз в 12 поединках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Максименко Александр Градский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Антиукр
27 Октября 2021 в 10:49
Обидненько для Максименко ,назвали мужчину дыркой <...> Ну хоть не дырявый и то хорошо <...>
ARTUR
27 Октября 2021 в 10:39
Градский,боярские бузовы Лопырева, просто занимались бы своим делом
KUGO
27 Октября 2021 в 10:29
Полгода не прошло с того времени как коментаторы взахлёб хвалили "дырку" и сокрушались что такой супервратарь не стоит в воротах сборной...
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
10:20 · Россия. Премьер-лига
Градский: «Максименко - дырка, а не вратарь» 3
08:26 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» показал, что происходило за кадром матча со «Спартаком» видео
00:18 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк: «Видел, что отношения между Николичем и Рангником были не очень хорошие» 1
26 Октября
23:47 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Джордан Ларссон деградирует в «Спартаке» 1
22:47 · Россия. Премьер-лига
Ловчев назвал единственного игрока «Спартака», который соответствует уровню «Зенита» 2
22:38 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» и «Химки» сыграют при пустых трибунах 1
21:37 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Не думаю, что на сборной отразится назначение Кафанова в «Ростов» 1
21:14 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов предложил провести поединок между «Спартаком» и киевским «Динамо» 4
21:02 · Россия. Премьер-лига
Портал WhoScored считает Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ на данный момент 1
19:53 · Россия. Премьер-лига
Маркао: «Думаю, что игрокам «Спартака» самим стыдно» 6 эксклюзив
19:42 · Кубок России
Алексей Березуцкий: «Победа точно не досталась нам малой кровью»
16:55 · Кубок России
Московское «Динамо» выбило «Оренбург» из Кубка России
16:47 · Кубок России
«Металлург» Липецк - ЦСКА - 0:2 (закончен)
16:46 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Витория «гробит» Максименко 5
15:49 · Кубок России
Фукс впервые в сезоне сыграет за ЦСКА: состав на матч с «Металлургом»
Все новости
Рекомендуем