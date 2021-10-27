Градский: «Максименко - дырка, а не вратарь»

Болельщик московского «Спартака» Александр Градский в беседе с журналистом Metaratings.ru высказался об уровне игры первого номера «красно-белых» Александра Максименко. Известный певец критически высказался о 23-летнем голкипере, который имеет ужасный показатель отраженных ударов в текущем сезоне РПЛ – 50% (17 из 34).

«Максименко - дырка, а не вратарь в настоящий момент. Я таких называю «неумейки». Он забыл все, чему его в школе учили», - сказал Градский.

Стоит отметить, что в последних трех матчах «Спартака» Александр пропустил 13 мячей.

В чемпионате России ворота Максименко поразили 17 раз в 12 поединках.