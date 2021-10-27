Петербургский «Зенит» подготовил новый тираж футболок, посвященных разгромной победе над московским «Спартаком» на минувших выходных. Подопечные Сергея Семака легко переиграли команду Руя Витории со счетом 7:1.

На новую партию футболок нанесен принт с надписью «Вдребезги 7:1».

Стоит напомнить, что первый тираж футболок был распродан за два часа.

После 12 туров «сине-бело-голубые» имеют в своем активе 26 баллов и располагаются на первой позиции в таблице Премьер-лиги. Питерцы опережают ближайшего преследователя на три балла.

В свою очередь «Спартак» с 17 очками идет седьмым.