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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Вдребезги 7:1»: «Зенит» продаёт новые футболки в честь разгрома «Спартака» фото

27 Октября 2021 • 13:59 Комментировать (5)
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Петербургский «Зенит» подготовил новый тираж футболок, посвященных разгромной победе над московским «Спартаком» на минувших выходных. Подопечные Сергея Семака легко переиграли команду Руя Витории со счетом 7:1.

На новую партию футболок нанесен принт с надписью «Вдребезги 7:1».

Стоит напомнить, что первый тираж футболок был распродан за два часа.

После 12 туров «сине-бело-голубые» имеют в своем активе 26 баллов и располагаются на первой позиции в таблице Премьер-лиги. Питерцы опережают ближайшего преследователя на три балла.

В свою очередь «Спартак» с 17 очками идет седьмым.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Juve96
27 Октября 2021 в 14:22
газпромовские мажоры куражатся, но мы в Турине им устроим вдребезги
Nastradamus
27 Октября 2021 в 14:38
"мы"?? Ха-ха написал Вася Лучанно из Пензы
White_Shark
27 Октября 2021 в 14:57
Мне всегда нравились такие ситуации, когда кто-то кричит: "мы сделаем! Мы разнесём! Скриньте". А потом, когда в итоге этого не происходит они такие: "Да я ничего и не говорил..."
ARTUR
27 Октября 2021 в 14:16
Смешные такие )) ответка будет очень жёсткой ,конечно я не про счёт ,но стоит лажануть зениту как им прилетит)) ох уж эти ,,войны ,, а болельщики даже не задумываются сколько на них бобла варят )))
Nastradamus
27 Октября 2021 в 14:39
А ты Артур из Ижевска все знаешь))
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