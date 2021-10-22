Форвард «Зенита» Сердар Азмун всё ещё является желанной целью лионского «Олимпика».

Согласно информации источника FootMercato, «ткачи» продолжают оставаться заинтересованной стороной в подписании контракта с 26-летним иранцем. «Лион» пытался заполучить Сердара Азмуна ещё минувшим летом, видя в его лице потенциальную замену для Мемфиса Депая. Но тогда сделка так и не состоялась.

Сообщается, что французский клуб готов предложить за Сердара Азмуна порядка 7-8 миллионов евро.

Как известно, летом 2022 года у иранца истекает срок действия соглашения с «Зенитом», продлевать который он не горит желанием.