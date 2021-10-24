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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Петржела уверен в победе «Зенита» над «Спартаком»

24 Октября 2021 • 12:21 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.50 5.70
Через 4 ч. 47 мин.

В воскресенье вечером в двенадцатом туре чемпионата России шпаги скрестят «Зенит» и «Спартак». Своими мыслями по поводу исхода противостояния поделился Властимил Петржела, который ранее тренировал питерскую команду.

Петржела рассказал ТАСС о том, что он уверен в победе «Зенита».

«У «Зенита» лучше команда, лучше игроки. Не о чем больше говорить», - поделился своими мыслями 68-летний чех.

Властимил Петржела тренировал «Зенит» в 2003-2006 годах. Под руководством этого специалиста питерцы провели 144 игры.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» начнётся в семь часов вечера по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела
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