​Петржела уверен в победе «Зенита» над «Спартаком»

В воскресенье вечером в двенадцатом туре чемпионата России шпаги скрестят «Зенит» и «Спартак». Своими мыслями по поводу исхода противостояния поделился Властимил Петржела, который ранее тренировал питерскую команду.

Петржела рассказал ТАСС о том, что он уверен в победе «Зенита».

«У «Зенита» лучше команда, лучше игроки. Не о чем больше говорить», - поделился своими мыслями 68-летний чех.

Властимил Петржела тренировал «Зенит» в 2003-2006 годах. Под руководством этого специалиста питерцы провели 144 игры.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» начнётся в семь часов вечера по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.