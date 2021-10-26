Фанаты «Спартака» встретятся с Виторией и командой

Поклонники столичного «Спартака» намерены организовать встречу с наставником команды Руем Виторией и футболистами. Согласно сведениям журналистов «Спорт-экспресса», болельщики намерены обсудить с португальским специалистом результаты команды в последних поединках. На минувших выходных «красно-белые» разгромно проиграли «Зениту» со счетом 1:7.

В последних трех встречах «народная команда» пропустила 13 мячей, потерпев два поражения при одном ничейном результате.

По итогам 12 туров российской Премьер-лиги подопечные Витории располагаются лишь на седьмой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

В «Спартаке» приняли решение по Витории после унизительного поражения от «Зенита»