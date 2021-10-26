Орлов о Семаке: «Это тренер новой волны»

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов похвалил наставника «Зенита» Сергея Семака после разгрома его подопечными «Спартака» со счётом 7:1.

По мнению эксперта, главный тренер «сине-бело-голубых» сделал немаловажный вклад в такую крупную победу над принципиальным для питерцев визави. Орлов посчитал необходимым напомнить, что у Сергея Семака нет ни одного поражения в матчах со «Спартаком».

«Семак растёт. Это тренер новой волны», - заявил журналист в эфире «Радио Зенит».

Также Орлов подчеркнул, что Семак является сторонником европейского стиля и его не нужно сравнивать ни с кем другим из коллег по тренерскому цеху.