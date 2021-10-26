Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 372 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов о Семаке: «Это тренер новой волны»

26 Октября 2021 • 09:36 Комментировать (1)
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов похвалил наставника «Зенита» Сергея Семака после разгрома его подопечными «Спартака» со счётом 7:1.

По мнению эксперта, главный тренер «сине-бело-голубых» сделал немаловажный вклад в такую крупную победу над принципиальным для питерцев визави. Орлов посчитал необходимым напомнить, что у Сергея Семака нет ни одного поражения в матчах со «Спартаком».

«Семак растёт. Это тренер новой волны», - заявил журналист в эфире «Радио Зенит».

Также Орлов подчеркнул, что Семак является сторонником европейского стиля и его не нужно сравнивать ни с кем другим из коллег по тренерскому цеху.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Superzina
26 Октября 2021 в 10:33
а. Ранее известный бывший спортивный журналист Геннадий Орлов.
б. "Семак растёт уже четвертый год .Только вырасти не может " .
в . "Это тренер новой волны" , который ничего в команде не решает .
Захочет команда - проведет хороший матч , не захочет - проиграет и Арсеналу ,и Сочи , а у Крыльев выйграет только благодаря левому 11 м.
Поэтому -то хороших игр при тренере новой волны не более 10%
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
09:36 · Россия. Премьер-лига
Орлов о Семаке: «Это тренер новой волны» 1
08:43 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо стал лидером РПЛ по голам со штрафных
08:31 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» быстро распродал первый тираж футболок, посвящённых разгрому «Спартака» 2 фото
00:53 · Россия. Премьер-лига
Баринов прокомментировал вызов в сборную 2
00:38 · Россия. Премьер-лига
Генич заявил, что в «Спартаке» творится бардак 1
00:34 · Россия. Премьер-лига
Семшов отреагировал на свой уход из «Химок» 1
25 Октября
23:55 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: Почему Витория выпускает Рассказова? Ему некого ставить 1
23:48 · Россия. Премьер-лига
Рыбус рассказал о требованиях Гисдоля к команде 1
22:54 · Россия. Премьер-лига
​Куликов прокомментировал победу «Локомотива» над «Сочи» 1
22:40 · Россия. Премьер-лига
Гисдоль: «Лисакович и Анджорин провели только одну полную тренировку с командой» 1
22:38 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Мы не могли вложить в ножку, отдать передачу, отказывались от ударов» 1
22:33 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили: «Это награда не мне, а всей команде, потому что все отдались на 100%, на 110» 1
22:33 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Сочи» прокомментировал поражение от «Локомотива» 1
22:24 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Победе всегда довольны» 1
22:14 · Россия. Премьер-лига
Болельщик «Спартака» Кузьмичёв просит Путина заставить Федуна продать клуб 7
Все новости
Рекомендуем