Орлов о Семаке: «Это тренер новой волны»

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов похвалил наставника «Зенита» Сергея Семака после разгрома его подопечными «Спартака» со счётом 7:1.
По мнению эксперта, главный тренер «сине-бело-голубых» сделал немаловажный вклад в такую крупную победу над принципиальным для питерцев визави. Орлов посчитал необходимым напомнить, что у Сергея Семака нет ни одного поражения в матчах со «Спартаком».
«Семак растёт. Это тренер новой волны», - заявил журналист в эфире «Радио Зенит».
Также Орлов подчеркнул, что Семак является сторонником европейского стиля и его не нужно сравнивать ни с кем другим из коллег по тренерскому цеху.
б. "Семак растёт уже четвертый год .Только вырасти не может " .
в . "Это тренер новой волны" , который ничего в команде не решает .
Захочет команда - проведет хороший матч , не захочет - проиграет и Арсеналу ,и Сочи , а у Крыльев выйграет только благодаря левому 11 м.
Поэтому -то хороших игр при тренере новой волны не более 10%