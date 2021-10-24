Свершилось! Великий «Спартак» заиграл как великий «Манчестер Юнайтед»! Было бы смешно, если бы не было так грустно, но параллель интересная. Команды, которые в своей истории переживали славные времена, в воскресенье вечером синхронно ударили с грязь лицом. Футболистам, наверное, стыдно, болельщики в шоке, тренеров отправляют в отставку… Пока об этом лишь говорят, но уже в ближайшие минуты Руй Витория и Уле Гуннар Сульшер вполне могут покинуть свои кресла официально.

«Спартак» проиграл дерби двух столиц против «Зенита» в Санкт-Петербурге со счётом 1:7. Можно сколько угодно говорить о том, что Руй Витория принял разобранную команду, которую сотрясали скандалы и разборки внутри клуба и около него, но тренер должен нести ответственность за результат. Особенно за такой результат в виде позора в дуэли с принципиальным соперником. Скандалы не могли мешать Витории учить команду обороняться. Глядя на игру «Спартака» в обороне в играх с «Лестером» и «Зенитом», складывается ощущение, что защитники – и это касается не только Николая Рассказова – только недавно начали заниматься футболом профессионально.

Леонид Федун известен тем, что под впечатлением после неудачного матча он может уволить даже того тренера, которого недавно публично поддерживал. Сохранение Руя Витории на тренерском мостике после 1:7 в Санкт-Петербурге пойдёт вразрез с привычным подходом владельца «Спартака». Но дело даже не в результате и не в счёте. Дело в ощущении того, что Витория не сможет сделать эту команду даже немножко лучше. По поводу тренерских качеств португальца сомнения возникли ещё до его назначения. Первые несколько месяцев подтвердили опасения. «Спартак» Доменико Тедеско был сильнее – намного сильнее. Даже в провальных играх. Состав команды с тех пор почти не изменился. Так что же случилось?

Пока «Спартак» разрывали в Санкт-Петербурге, «Манчестер Юнайтед» терзали на родном «Олд Траффорд». Фанаты «красных дьяволов» взывали к небу и ругались, сэр Алекс Фергюсон с растерянным выражением лица качал головой… Поражение со счётом 0:5 от «Ливерпуля» в классическом и принципиальном противостоянии для «Манчестер Юнайтед» является не пощёчиной и даже не нокаутом. «Красных дьяволов» будто взяли одно рукой за шиворот и выбросили с ринга.

Уле Гуннар Сульшер не устаёт повторять, что «Манчестер Юнайтед» нужно время и всё такое. Но он работает с командой уже почти три года, а что на выходе? На выходе мы видим команду, которая не в состоянии бороться ни за чемпионство, ни за трофей Лиги чемпионов. Сульшер, похоже, уж слишком мягкотел, а в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», тренер должен быть большим авторитетом. Даже защита в лице Алекса Фергюсона вряд ли спасёт Сульшера от увольнения. Может, сейчас Глейзеры и не станут рубить с плеча, но шансов доработать сезон у норвежца мало. Он может продолжать отмечать на пресс-конференциях прогресс команды, но для «Манчестер Юнайтед» прогресс должен оцениваться трофеями, а никак не опережением «Ливерпуля» в турнирной таблице, на что указывал Сульшер перед игрой.

Ситуации в «Спартаке» и «Манчестер Юнайтед» в чём-то похожи, и даже удивительно, что они так крупно проиграли принципиальным соперникам в один день и почти в одно время. Может, это судьба, намекающая владельцам этих клубов, что пора что-то серьёзно менять?

Алексей Антоненко