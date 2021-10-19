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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич снялся в образе Морфеуса для анонса матча «Зенит» - «Спартак»

19 Октября 2021 • 18:12 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.60 4.20 5.30
24.10 19:00

Главным событием 12-го тура Премьер-лиги станет встреча «Зенит» - «Спартак». Комментировать это противостояние будет Константин Генич, который снялся в анонсе этого матча. Генич предстал в образе Морфеуса, героя фильма «Матрица».

Журналист Василий Уткин отреагировал на этот ролик критической шпилькой в адрес Тины Канделаки: «Не доверяют девушке большего. Промотирует ролики. Детский сад, штаны на лямках, и стринги не предусмотрены. «Ведь надо много успеть, покуда грудь высока» БГ (с)

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в воскресенье в 19:00. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Василий Уткин Константин Генич
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