Генич снялся в образе Морфеуса для анонса матча «Зенит» - «Спартак»

Главным событием 12-го тура Премьер-лиги станет встреча «Зенит» - «Спартак». Комментировать это противостояние будет Константин Генич, который снялся в анонсе этого матча. Генич предстал в образе Морфеуса, героя фильма «Матрица».

Журналист Василий Уткин отреагировал на этот ролик критической шпилькой в адрес Тины Канделаки: «Не доверяют девушке большего. Промотирует ролики. Детский сад, штаны на лямках, и стринги не предусмотрены. «Ведь надо много успеть, покуда грудь высока» БГ (с)

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в воскресенье в 19:00. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.