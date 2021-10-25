«Зенит» начал продавать специальные футболки после разгромной победы над «Спартаком»

24 октября прошёл центральный поединок двенадцатого тура РПЛ. Вопреки ожиданиям, в поединке «Зенита» и «Спартака» никакой интриги не получилось. Питерский клуб забил в ворота соперника семь голов, пропустив в ответ лишь один мяч.

После такой великолепной победы «Зенит» предложил своим поклонникам купить специальные футболки, которые посвящены встрече со «Спартаком». Их можно найти в интернет-магазине «сине-бело-голубых».

До этого СМИ сообщали, что «Зенит» никогда не забивал в ворота «Спартака» семь голов.

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