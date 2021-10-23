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Гладилин: «Четвёртая неудача для «Зенита» недопустима, поэтому он сделает всё, чтобы обыграть «Спартак» эксклюзив

23 Октября 2021 • 13:34 Комментировать (2)
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.50 5.70
24.10 19:00

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 12 туре РПЛ.

- Что мы увидим в матче «Зенита» и «Спартака»?

- Я думаю, что по силам команды примерно равны, поэтому игра будет равная. Может, «Спартак» даже будет выглядеть поинтереснее, потому что «Зенит» сейчас меня не очень впечатляет. А у «Спартака» восстановились футболисты, которые определяют атакующую мощь команды. Наверняка сможет сыграть Промес. Неплохо выглядит Соболев, который заменил травмированного Понсе. А у «Зенита» одна из слабых линий – оборона. Здесь гости имеют хорошие шансы сделать результат. Главное, чтобы игроки были в хорошем состоянии. Они потихоньку набирают форму. Ларссон неплохо сыграл в Лиге Европы. Надеюсь, что оборона «Спартака» не будет допускать ляпов, которые случились с «Лестером».

- У «Спартака» не сыграет Жиго. Это сейчас один из ключевых игроков москвичей. Это может сказаться на результате?

- Это большая потеря. Жиго и Джикия - основа обороны. Если не сыграет один из них – это будет проблема для команды. Те футболисты, кто есть на скамейке, не могут заменить Жиго, потому что они ниже классом.

- Рассказов допустил много ошибок в матче с «Лестером». Витория рискнет выпустить его с «Зенитом»?

- Рассказов - фланговый игрок. Его вообще не надо было ставить в центр обороны. Он не понимает, как там играть. Это не его место. Поэтому он допускал грубые ошибки. На этой позиции нужно больше мыслить. А Николай на фланге больше двигается, и включение головы здесь уходит на второй план, если говорить грубо. Думаю, мы его не увидим в игре с «Зенитом».

- Если сравнивать линии команд, у «Спартак» есть преимущество над «Зенитом» хоть в какой-то линии?

- В линии атаки москвичи сильнее.

- Участие в матче Малкома и Клаудиньо под вопросом, плюс не сыграет Кузяев. Как оцените эти потери?

- Кузяев - очень большая потеря для «Зенита». Он сейчас в хорошей форме, набрал кондиции. Чувствуется, что он становится лидером команды. А Малком пока играет не на полную силу, не так, как он мог бы.

- Создают ли неудачи «Зенита» в трех последних матчах дополнительное давление на питерцев перед игрой со «Спартаком»?

- Конечно, оно будет. Болельщики их погонят вперед. Питерцы будут играть агрессивно, мобилизовано. Семак все понимает и будет настраивать команду. Так что хозяева будут бороться за победу. Это принципиальный матч для них. Четвертая удача для них недопустима. Они приложат все силы, чтобы этого не случилось.

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- А что касается «Спартака», обидное поражение от «Лестера» наверняка не может не сказаться на психологии команды?

- Думаю, это не скажется, потому что «Зенит» - сильный раздражитель сам по себе. Это центральный матч всего нашего чемпионата, и ребята готовятся к серьезному матчу. Мотивация у них огромная. Все будут полностью выкладываться. «Лестер» уже забыт.

- Какой счет наиболее вероятен?

- Сложный вопрос. Обе команды в непростой ситуации, но я бы поставил на то, что «Спартак» не проиграет. Не будет крупного счета, но будет напряженная борьба. Возможно, ничья, или победит какая-то из команд в один мяч.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Валерий Гладилин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
23 Октября 2021 в 14:50
ай 100 р на краснодаре поднял)))) глори рпл
Nе gustа
23 Октября 2021 в 15:18
ай Рома,закатишь сегодня вечеринку на весь Брянск,аж завидно))
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