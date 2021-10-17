Юристы: Клаудиньо не сможет выступать за сборную России

На днях полузащитник «Зенита» Клаудиньо вызвал немалый ажиотаж вокруг своей персоны, изъявив желание в будущем представлять национальную команду России. Многими был негативно воспринят такой расклад событий, но, оказывается, бразилец не сможет воплотить свою цель.

Юридическая компания SILA уверяет, что согласно регламенту ФИФА Клаудиньо не может быть задействован за сборную России даже в том случае, если получит гражданство страны. Причиной этому являются выступления игрока за олимпийскую сборную Бразилии.

Летом вингер играл в составе «селесао» на Олимпиаде, футбольное соревнование которой проходит под эгидой ФИФА. Так, ссылаясь на пункт 3 статьи 5 Регламента по применению Устава ФИФА, Клаудиньо даже теоретически не удастся защищать цвета другой дружины.