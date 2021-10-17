Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 227 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юристы: Клаудиньо не сможет выступать за сборную России

17 Октября 2021 • 18:07 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
24.10 19:00

На днях полузащитник «Зенита» Клаудиньо вызвал немалый ажиотаж вокруг своей персоны, изъявив желание в будущем представлять национальную команду России. Многими был негативно воспринят такой расклад событий, но, оказывается, бразилец не сможет воплотить свою цель.

Юридическая компания SILA уверяет, что согласно регламенту ФИФА Клаудиньо не может быть задействован за сборную России даже в том случае, если получит гражданство страны. Причиной этому являются выступления игрока за олимпийскую сборную Бразилии.

Летом вингер играл в составе «селесао» на Олимпиаде, футбольное соревнование которой проходит под эгидой ФИФА. Так, ссылаясь на пункт 3 статьи 5 Регламента по применению Устава ФИФА, Клаудиньо даже теоретически не удастся защищать цвета другой дружины.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Клаудиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
17 Октября 2021 в 18:23
Жаль пополнил бы пороховой запас России..
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 0:1 ЦСКА Москва
окончен Крылья Советов 2:0 Нижний Новгород
окончен Химки 2:0 Ахмат
Идет 28 минута Краснодар 0:1 Уфа 1.46 4.9 6.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
19:21 · Россия. ФНЛ
«Алания» уступила «Нефтехимику», «Кубань» одолела «КАМАЗ»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: Шесть игроков в запасе - вполне нормально
19:14 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Краснодар» обладает самым лучшим нападением в лиге»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Моментов, которые мы создали у ворот «Химок», хватило бы на три матча, но реализация подводит»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: «За две недели, когда сборная играла, мы поработали, друг с другом сыгрались»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Увы и ах, мы платим очень большую цену за ошибки, которые не должны допускать»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Сарвели посвятил победу отцу
18:30 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» - «Уфа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:29 · Россия. Премьер-лига
«Крылья» обыграли «Нижний Новгород», а «Химки» - «Ахмат»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Юристы: Клаудиньо не сможет выступать за сборную России 1
18:05 · Россия. ФНЛ
«Текстильщик» отобрал победу у «Акрона»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Тренер сборной Писарев присутствует на игре «Химок» и «Ахмата»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр заявил, что Любимов ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре против «Урала» 6
17:12 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Сочи» оценил шансы команды стать чемпионом РПЛ
17:05 · Россия. Премьер-лига
Победа ЦСКА в матче с «Уралом» - видео видео
Все новости
Рекомендуем