Мозес: «Витория - топовый тренер, который излучает уверенность»

Нигерийский хавбек московского «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением о работе португальского наставника команды Руя Витории.

«Сначала не все получалось, но притирка позади, результаты улучшились. Атмосфера хорошая, тренер топовый. Руй здорово мотивирует и излучает уверенность», - передает слова африканского легионера пресс-служба «красно-белых».

51-летний специалист занял пост главного тренера московского коллектива в июне, подписав двухлетнее соглашение.

После 11 туров чемпионата России «Спартак» набрал 17 баллов и располагается на седьмой строчке в таблице. 24 октября подопечные Витории на выезде встретятся с петербургским «Зенитом».