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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мозес: «Витория - топовый тренер, который излучает уверенность»

19 Октября 2021 • 12:46 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
1.60 4.20 5.30
24.10 19:00

Нигерийский хавбек московского «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением о работе португальского наставника команды Руя Витории.

«Сначала не все получалось, но притирка позади, результаты улучшились. Атмосфера хорошая, тренер топовый. Руй здорово мотивирует и излучает уверенность», - передает слова африканского легионера пресс-служба «красно-белых».

51-летний специалист занял пост главного тренера московского коллектива в июне, подписав двухлетнее соглашение.

После 11 туров чемпионата России «Спартак» набрал 17 баллов и располагается на седьмой строчке в таблице. 24 октября подопечные Витории на выезде встретятся с петербургским «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Мозес Руй Витория
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Комментарии (1)
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ARTUR
19 Октября 2021 в 12:58
Такой же топовый как нигириец топовый игрок
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