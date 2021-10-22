​Орлов: Матч «Зенита» и «Спартака» — самое скандальное дерби в России

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, чего ждёт от поединка «Зенит» — «Спартак» в 12-м туре РПЛ. Встреча состоится 24 октября в Санкт-Петербурге.

«Зенит» — «Спартак» — знаменитое дерби. Самое скандальное, которое есть в нашей стране в последние годы. Вызывающее ажиотаж. У «Спартака» очень много болельщиков. Столько же болельщиков у «Зенита». В разных сферах, в разных коридорах власти. Поэтому это очень острое событие. Посмотрим, как все произойдет.

Какая разница, кого я назову фаворитом? У нас все команды одинаковые», — цитирует Орлова Sport24.

На текущий момент «Зенит» лидирует в таблице, «Спартак» располагается на седьмой строчке.