​Пономарёв назвал Дзюбу «глупым человеком»

Владимир Пономарёв, который в своё время представлял ЦСКА, высказался по поводу слов Артёма Дзюбы. Футболист «Зенита» недавно в очередной раз сравнил себя со львом, отвечая на вопрос о возврате.

«Ему сколько лет? Он никакой! Что он несёт? Дзюба только в нашей лиге забивать может. В наше время его бы попёрли! Он ничего из себя представляет. Такие заявления в его возрасте... Глупый он человек!» - поделился Пономарёв своими мыслями для «Спорт-Экспресса».

Ранее об этих же словах Артёма Дзюбы высказался Василий Уткин. Популярный журналист считает, что нападающему «Зенита» больше подходит образ кота Матроскина из известного советского мультфильма.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 24 октября. В родных стенах питерская команда сыграет против «Спартака» в чемпионате России.