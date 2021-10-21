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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Пономарёв назвал Дзюбу «глупым человеком»

21 Октября 2021 • 17:51 Комментировать (3)
Зенит
...
Спартак Москва
1.60 4.20 5.30
24.10 19:00

Владимир Пономарёв, который в своё время представлял ЦСКА, высказался по поводу слов Артёма Дзюбы. Футболист «Зенита» недавно в очередной раз сравнил себя со львом, отвечая на вопрос о возврате.

«Ему сколько лет? Он никакой! Что он несёт? Дзюба только в нашей лиге забивать может. В наше время его бы попёрли! Он ничего из себя представляет. Такие заявления в его возрасте... Глупый он человек!» - поделился Пономарёв своими мыслями для «Спорт-Экспресса».

Ранее об этих же словах Артёма Дзюбы высказался Василий Уткин. Популярный журналист считает, что нападающему «Зенита» больше подходит образ кота Матроскина из известного советского мультфильма.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 24 октября. В родных стенах питерская команда сыграет против «Спартака» в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Владимир Пономарёв
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Tur6133
21 Октября 2021 в 19:09
Сам себя не похвалишь, так Дзюбой и останешься, хотя, возможно и лев, только малость задроченный... А может и не малость...)))
ARTUR
21 Октября 2021 в 18:59
Это не глупый ,это конченый дебил , столько раз подставляться может только дебил , а ещё есть более дурные которые хотят видеть его в состояни льва в сборной ,ходил по полю как боров, смотреть стыдно ...
JUMPER
21 Октября 2021 в 18:08
ай...ну чо здюбу опеть напал та...))) ну хочит он шчитать сибя льфом...пущай шчитаить...))) ну видь он настаясчий леф...толька старай...усе клыки у ниво выпали и кохти давно стачилися...))) кады иво называють льфом он гаварит... щас спою...)))
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22.10  19:00 Динамо Москва ... Химки 1.61 3.85 6.2
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