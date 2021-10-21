​Уткин прокомментировал слова Дзюбы о льве: «Образ кота Матроскина более точен»

Известный журналист Василий Уткин в новом выпуске программы на своём канале в YouTube высказался по поводу слов форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Говоря о своём возрасте, футболист недавно сказал, что «у львов нет паспорта».

«Глубокая мысль. У льва ещё много чего не бывает. Лев никогда не говорит глупости. Потому что он вообще никогда не говорит. В остальном у него масса минусов. Он нестриженый, он довольно сильно воняет, и он ведёт разнузданный в сексуальном плане образ жизни. Львы живут прайдами, они живут свободной сексуальной жизнью.

Я помню фотографию Дзюбы в «Инстаграме» с подписью «Муфаса». Знаете, Муфаса плохо кончил. У него, конечно, паспорта не было, но его подвела старость. Если у него нет паспорта, то кого он вам напоминает больше всего в нашем русском фольклоре? А я вам скажу: «Усы, лапы, хвост – вот мои документы!». Это кот Матроскин. Мне кажется, что образ Матроскина тут более точен, хотя отличается очень сильно в сторону обаяния», - сказал Уткин.