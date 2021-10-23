​Дуглас Сантос заявил о готовности играть за сборную России

Выступающий за «Зенит» бразильский защитник Дуглас Сантос заявил о готовности сыграть за сборную России.

В ходе интервью для «РИА Новости» Сантос сообщил, что он воспользовался бы шансом выступить за сборную России, если бы ему поступило такое предложение.

Дуглас отметил, что в Бразилии есть много футболистов, и не все они могут пробиться в главную команду своей страны. По этой причине многие бразильские игроки представляют сборные других стран. Смену футбольного гражданства Сантос назвал нормальной практикой.

Дуглас Сантос играет за «Зенит» с лета 2019 года. В 87 матчах за питерцев бразилец забил 3 гола и отдал 16 голевых передач.