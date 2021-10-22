Газзаев назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»

Экс-наставник столичного ЦСКА и национальной команды России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о грядущем противостоянии петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в 12-м туре Премьер-лиги.

«Фаворит - «Зенит». Преимущество - в домашних стенах. Важную роль сыграют кадровые потери. Непонятна степень готовности Промеса, большая проблема для «Спартака» - дисквалификация Жиго», - передает слова специалиста Sport24.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в воскресенье, 24 октября, на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этой встречей команда Сергея Семака лидирует в таблице Премьер-лиги, а подопечные Руя Витории идут на седьмой строчке.