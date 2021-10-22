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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»

22 Октября 2021 • 11:46 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.60 4.20 5.30
24.10 19:00

Экс-наставник столичного ЦСКА и национальной команды России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о грядущем противостоянии петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в 12-м туре Премьер-лиги.

«Фаворит - «Зенит». Преимущество - в домашних стенах. Важную роль сыграют кадровые потери. Непонятна степень готовности Промеса, большая проблема для «Спартака» - дисквалификация Жиго», - передает слова специалиста Sport24.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в воскресенье, 24 октября, на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этой встречей команда Сергея Семака лидирует в таблице Премьер-лиги, а подопечные Руя Витории идут на седьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Валерий Газзаев
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