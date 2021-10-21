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Соболев оплатил 5-летней девочке протез стоимостью 249 тысяч рублей видео

21 Октября 2021 • 23:44 Комментировать (2)
Зенит
...
Спартак Москва
1.60 4.20 5.30
24.10 19:00

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев отличился очень красивым поступком.

Официальный сайт «народной команды» сообщил об оплате нападающим протеза предплечья для 5-летней Арины Майоровой из Саратовской области, для родных которой эта сумма оказалась неподъёмной.

«Я очень хочу помочь тебе и дальше успешно заниматься спортом, танцами и акробатикой. Поэтому я с радостью закрываю весь сбор», - сказал в видеосообщении Соболев, опубликованном в инстаграм-профиле фонда «Спартак – детям».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Фонд «СПАРТАК – ДЕТЯМ» (@spartakforkids)

 

Общая стоимость протеза, в котором нуждается подопечная благотворительного фонда, оценивается в 249 140 рублей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
22 Октября 2021 в 00:13
Молодец, Саша! Так держать!!!
ингерман
21 Октября 2021 в 23:55
ай все хорошо.. молодец!
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а тем уреминем иктой-та где-та срезал 249 ярдов.. )))
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