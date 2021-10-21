Форвард московского «Спартака» Александр Соболев отличился очень красивым поступком.
Официальный сайт «народной команды» сообщил об оплате нападающим протеза предплечья для 5-летней Арины Майоровой из Саратовской области, для родных которой эта сумма оказалась неподъёмной.
«Я очень хочу помочь тебе и дальше успешно заниматься спортом, танцами и акробатикой. Поэтому я с радостью закрываю весь сбор», - сказал в видеосообщении Соболев, опубликованном в инстаграм-профиле фонда «Спартак – детям».
Общая стоимость протеза, в котором нуждается подопечная благотворительного фонда, оценивается в 249 140 рублей.
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а тем уреминем иктой-та где-та срезал 249 ярдов.. )))