​Кофрие рассказал, как относится к прозвищу «антифриз»

Летний новичок «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал, как он относится к прозвищу «антифриз», которое ему дали болельщики.

Прозвище связано с тем, что фамилия Кофрие в оригинале пишется так – Caufriez. Поначалу было непонятно, как читать фамилию на русском, и фанаты произносили её следующим образом – Кауфриз. В таком варианте фамилия созвучна со словом антифриз. Речь идёт о жидкости для охлаждения двигателей.

«Антифриз? Я читал об этом прозвище, но я не знаю, что это такое. Понимаете, мне сложно читать на русском», - высказался Кофрие. Видео с его словами было опубликовано на YouTube-канале «Вышли».