Джикия: «Нам предстоит серьёзный разговор»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился своими впечатлениями от катастрофичного поражения команды в матче с «Зенитом» на «Газпром Арене». Россиянин извинился перед болельщиками, а также рассказал, как в коллективе будут решать проблемы.

«Полностью провалили игру. Претензия ко всей команде. Нам предстоит серьёзный разговор, который пройдет в ближайшее время», - цитирует футболиста сборной России «Спорт-Экспресс».

Также Джикия добавил, что «красно-белые» могли избежать подобного результата, если бы с первых минут действовали лучше.

Проиграв «Зениту», москвичи отдалились от зоны Лиги чемпионов, переместившись на седьмое место в таблице РПЛ.