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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба назвал себя львом

20 Октября 2021 • 14:57 Комментировать (1)
Зенит
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Ювентус
3.50 3.25 2.20
Через 6 ч. 30 мин.

Артём Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита» получил вопрос о том, сложнее ли ему находить мотивацию с возрастом.

Напомним, что на минувших выходных 33-летний форвард забил свой 100-й гол в футболке питерского «Зенита».

«Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму. Во-вторых, у меня нет определенного потолка», - поделился своими мыслями Дзюба.

По словам Дзюбы, он никогда не ограничивал себя в плане достижений. После забитых 100 мячей форвард настроен покорять отмети в 110 голов, 120 голов и так далее.

В среду, 20 октября, «Зенит» проведёт домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
20 Октября 2021 в 15:05
Ну можно назвать себя и Богом , уже есть такие , а по большому счету лучше бы он воздерживался от подобных сравнений особенно в преддверии матча, потому что после матча может опять остаться просто дрочером.
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