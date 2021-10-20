​Дзюба назвал себя львом

Артём Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита» получил вопрос о том, сложнее ли ему находить мотивацию с возрастом.

Напомним, что на минувших выходных 33-летний форвард забил свой 100-й гол в футболке питерского «Зенита».

«Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму. Во-вторых, у меня нет определенного потолка», - поделился своими мыслями Дзюба.

По словам Дзюбы, он никогда не ограничивал себя в плане достижений. После забитых 100 мячей форвард настроен покорять отмети в 110 голов, 120 голов и так далее.

В среду, 20 октября, «Зенит» проведёт домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.