Баженов: «Зенит» и по именам, и по сильной скамейке превосходит сейчас «Спартак»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов рассказал, чего ждет от поединка 12-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Встреча состоится 24 октября в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и по именам, и по сильной скамейке превосходит сейчас «Спартак». Но фамилии не играют в футбол. Отдельные матчи ничего не значат. На первый план выходит самоотдача и борьба футболистов.

Да, у «Зенита» большая скамейка, но не думаю, что на это нужно обращать внимание. Важно выходить на поле и добиваться результата», - приводит слова Баженова «РБ Спорт».

«Зенит» пока лидирует в таблице РПЛ, а «Спартак» располагается на 7-й позиции.