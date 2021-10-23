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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: «Зенит» и по именам, и по сильной скамейке превосходит сейчас «Спартак»

23 Октября 2021 • 00:30 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.52 4.60 5.70
24.10 19:00

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов рассказал, чего ждет от поединка 12-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Встреча состоится 24 октября в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и по именам, и по сильной скамейке превосходит сейчас «Спартак». Но фамилии не играют в футбол. Отдельные матчи ничего не значат. На первый план выходит самоотдача и борьба футболистов.

Да, у «Зенита» большая скамейка, но не думаю, что на это нужно обращать внимание. Важно выходить на поле и добиваться результата», - приводит слова Баженова  «РБ Спорт».

«Зенит» пока лидирует в таблице РПЛ, а «Спартак» располагается на 7-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Никита Баженов
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