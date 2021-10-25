Кто возглавит «Спартак»

После матча в Санкт-Петербурге нет сомнений, что у «Спартака» скоро будет новый тренер. Самое позднее – зимой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто может принять «красно-белых».

Судьба Руя Витории предрешена. Можно говорить, что португальца подставило руководство «Спартака», не усилив команду. Однако 1:7 от «Зенита» этим объяснить никак нельзя. «Красно-белые» при Руе Витории урывками показывали футбол, и то лишь изредка. Главные проблемы «Спартака» не в тренере, но нынешний наставник просто неспособен дать хоть что-то москвичам.

Кто сменит Виторию – это гадание на кофейной гуще: слишком уж непредсказуем «Спартак» в своих кадровых решениях. Тем не менее можно попробовать уловить тренд.

Очевидно, что уже сейчас агенты попробуют завести в «Спартак» Станислава Черчесова. Экс-тренер сборной России в последние месяцы частенько появляется на «Открытие Банк Арене», что намекает на его притязания. Ранее сам Черчесов не скрывал, что хочет вернуться в «Спартак». Он свободен и жаждет работать, что должно помочь при переговорах. Однако Черчесов едва ли значится в числе главных претендентов. Для этого ему надо погасить конфликт с Заремой Салиховой, а та явно против наставника. Даже если они решат проблемы, приглашение Черчесова выглядит спорным со спортивной точки зрения. В сборной он ставил скучную игру, а в «Динамо» опирался на сильных исполнителей. Первое «Спартаку» не подходит, второго просто нет. В этой ситуации Черчесов едва ли сможет дать результат.

Кажется, что сейчас «Спартаку» очень нужен тренер, который выстроил бы оборону. В этом плане сразу всплывают две кандидатуры – это Курбан Бердыев и Марко Николич. Если первого Леонид Федун едва ли захочет звать, то со вторым якобы уже даже общались. Оба точно будут строить невзрачный футбол, но могут дать результат. Например, выиграть Кубок России в следующем календарном году, чтобы хоть немного порадовать болельщиков.

Представить Николича в «Спартаке» возможно. Он показывал результат с не самым сильным составом, растил молодёжь, прекрасно знает футбол в России. В целом он выглядит неплохим вариантом, чтобы собрать команду из тех руин, которые сейчас в «Спартаке».

Уже идут разговоры и о возможном назначении Владимира Федотова из «Сочи». Это был бы крайне интересный шаг, ведь этот наставник даёт результат со скромными командами. Он дорос до возможности работать в топ-клубе. Правда, сейчас «Спартак» – это такое место, где добиться результата будет крайне трудно. Есть риск, что Федотов просто не справится с давлением в стане «красно-белых». Давление же начнётся с первого дня, так как тренера уже многие считают аффилированным с «Зенитом» и «Газпромом».

Возможно, «Спартаку» сейчас просто нужен эмоциональный подъём, чтобы сплотить и команду, и болельщиков. И для этой цели нет фигуры лучше Массимо Карреры. Однако это, конечно, невозможно при существующем руководстве команды. Как и возвращение Доменико Тедеско, хотя это тоже пошло бы на пользу.

Если же говорить реальнее, то скорее стоит ждать нового иностранца, и явно не очень звёздного. Летом у «Спартака» был хотя бы козырь в виде потенциального участия в Лиге чемпионов. Сейчас же у москвичей только ворох проблем, и желающих в них разбираться не так много. Спартаковским болельщикам надо просто надеяться, что у нового наставника, возможно, получится. Строить какие-то планы сейчас едва ли возможно.

Андрей Центров