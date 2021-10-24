Малафеев отказывается говорить о кризисе в «Зените»

Бывший голкипер «Зенита» поделился мнением касаемо сегодняшнего матча «сине-бело-голубых» против «Спартака».

Несмотря на три поражения подопечных Сергея Семака подряд, Вячеслав Малафеев не видит причин говорить о кризисе в клубе из Санкт-Петербурга.

«Зенит» может обыграть «Спартак» за счёт своего поля, потому что дома команда играет лучше сильнее и агрессивнее», - приводит слова Малафеева ТАСС.

Но также знаменитый российский вратарь отметил, что «красно-белые» выглядят опасно, а потому к встрече с ними хозяевам «Газпром Арены» следует подготовиться.

Начало матча «Зенит» - «Спартак» - в 19:00 по московскому времени.