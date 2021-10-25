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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «В «Спартаке» идёт деградация футболистов, Ларссон опустился до уровня ФНЛ»

25 Октября 2021 • 12:54 Комментировать
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Вячеслав Колосков, который является почетным президентом РФС, поделился мнением относительно провала московского «Спартака» в поединке 12-го тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита». Подопечные Руя Витории были разгромлены со счетом 1:7.

«Идет деградация игроков. Промес сверкнет эпизодами, а потом потухнет. Ларссон сейчас - это игрок уровня ФНЛ. Айртон превратился в статиста», - поведал Колосков в беседе с журналистом РИА Новости.

После разгрома на «Газпром Арене» в московском клубе отреагировали на информацию о возможной отставке Руя Витории.

«Красно-белые» имеют на своем счету 17 очков после 12 туров и занимают седьмое место в таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вячеслав Колосков Джордан Ларссон
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