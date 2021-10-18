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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Итальянские СМИ называют переход Азмуна в «Милан» вполне вероятным событием слухи

18 Октября 2021 • 20:27 Комментировать
Болонья
...
Милан
3.65 3.60 2.00
23.10 21:45

Летом следующего года у нападающего Сердара Азмуна истекает срок действия соглашения с питерским «Зенитом». По всей видимости, российскому клубу так и не удастся заработать на трансфере игрока.

Итальянское издание Pianeta Milan уверяет, что Азмун, скорее всего, переберется в «Милан» на правах свободного агента в июле 2022 года. Близкий к миланской команде источник называет такой расклад событий вполне вероятным.

Напомним, что на связь с руководством гранда Серии А неделями ранее вышел агент иранского форварда. К слову, летом представителям Азмуна так и не удалось оформить переезд легионера «Зенита» в другой чемпионат – в последний момент сорвались переговоры с «Байером» и «Лионом».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Зенит Сердар Азмун
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