Летом следующего года у нападающего Сердара Азмуна истекает срок действия соглашения с питерским «Зенитом». По всей видимости, российскому клубу так и не удастся заработать на трансфере игрока.

Итальянское издание Pianeta Milan уверяет, что Азмун, скорее всего, переберется в «Милан» на правах свободного агента в июле 2022 года. Близкий к миланской команде источник называет такой расклад событий вполне вероятным.

Напомним, что на связь с руководством гранда Серии А неделями ранее вышел агент иранского форварда. К слову, летом представителям Азмуна так и не удалось оформить переезд легионера «Зенита» в другой чемпионат – в последний момент сорвались переговоры с «Байером» и «Лионом».