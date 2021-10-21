Белоус: «О трансфере Дзюбы в Европу надо забыть»

Известный российский футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением о текущем игровом уровне нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Собеседник издания «ВсёПроСпорт» отметил спад форварда в аспекте скоростных качеств, что сильно бросилось в глаза в игре Лиги чемпионов против «Ювентуса»: «На уровне с такими командами, конечно, видно, что он значительно уступает».

Также Юрий Белоус затронул тему потенциального трансфера Артёма Дзюбы в Европу: «Конечно, об этом надо забыть, я думаю. Зачем ему трансферы?» - подчеркнул эксперт.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард отличился за «Зенит» 5 голами и 5 ассистами в 15 поединках.