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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус: «О трансфере Дзюбы в Европу надо забыть»

21 Октября 2021 • 21:50 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
1.60 4.20 5.30
24.10 19:00

Известный российский футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением о текущем игровом уровне нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Собеседник издания «ВсёПроСпорт» отметил спад форварда в аспекте скоростных качеств, что сильно бросилось в глаза в игре Лиги чемпионов против «Ювентуса»: «На уровне с такими командами, конечно, видно, что он значительно уступает».

Также Юрий Белоус затронул тему потенциального трансфера Артёма Дзюбы в Европу: «Конечно, об этом надо забыть, я думаю. Зачем ему трансферы?» - подчеркнул эксперт.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард отличился за «Зенит» 5 голами и 5 ассистами в 15 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Юрий Белоус
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Комментарии (1)
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ARTUR
21 Октября 2021 в 22:04
Да вы реально больные на голову...уровень Дзюбы это чемпионшип в его лучшие годы ,а на данном этапе ,вернее уже по завершении прошлого сезона если зенит хочет куда-то развиваться нужно вместе с Семаком поблагодарить их и сказать досвидос!! Господи...они ещё до сих пор в каком-то пьяном угаре ,блин..какая Европа ?? КТО его сейчас возьмёт ?? Да и кто его хотел Взять ?? Это же лев..и гоните в три пиписьки вот таких менеджеров ,ему улицы подметать
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