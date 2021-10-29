Ловрен - о разгроме «Спартака»: «Никто не ожидал такого счёта, даже мы»

Хорватский защитник Деян Ловрен, вступающий за петербургский «Зенит», высказался о нашумевшей победе над московским «Спартаком» в 12-м туре Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» разгромили «красно-белых» со счетом 7:1.

«Это было великолепно. По правде говоря, никто не ожидал такого счета. Даже мы. 7:1... Ох...», - передает слова футболиста Sport24.

Благодаря победе над «Спартаком» петербургский коллектив продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущее вторым «Динамо» на три балла.

Что касается «красно-белых», то столичный коллектив располагается на седьмой строчке.