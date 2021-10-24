«Зенит» растоптал команду Витории! Из-за кого «Спартак» получил своё самое крупное поражение в РПЛ

Оценки футболистам Руя Витории

Всю ночь будет гулять Санкт-Петербург, и сложно будет соблюдать все коронавирусные нормы на улицах города. В северной столице настоящий праздник. «Зенит» просто разбомбил «Спартак», накидав сопернику семь мячей, а это – самое крупное поражение «красно-белых» в РПЛ. Результат, который войдёт в историю. Попутно ещё Артём Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в чемпионатах России. Сложно что-то анализировать по такому матчу, но мы попробуем.

Статистика матча: владение мячом – 44:56, удары по воротам – 16:16, в створ – 11:4, угловые – 6:4, Из-за кого же «Спартак» был так жестоко унижен? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки «красно-белым».

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 2,5. Оценка 2,5 из 10 будет лучшей для обороны «Спартака» в этот вечер. Сложно оценивать то, чего не было. Максименко пропустил 7 мячей за 11 ударов в створ, и подтвердил тенденцию, которая наметилась уже с начала осени. Александр больше не спасает «Спартак» в сложных ситуациях.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 1,5. Интересно, в каком состоянии Кутепов, Гапонов или хотя бы Ещенко, что Витория упорно ставит Рассказова в тройку защиты. Николай просто не считает нужным встречать соперников и постоянно теряет свою зону. Никакого противодействия Клаудиньо при голе, Азмун вообще не замечал Рассказова.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 2,0. Меньше всех косячил Джикия и бегал очень заряженным, но его феерическая попытка накрыть Мостового, когда он закрыл Максименко и позволил Андрею пробить по пустым воротам, повеселила знатно. Мостовой вообще чувствовал себя очень вольготно в зоне Джикии.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 1,0. По количеству результативных ошибок Максимилиано сегодня перекрыл всех. Глупая жёлтая карточка на Венделе, пенальти на Азмуне и удаление следом, и зияющая дыра в центре обороны, откуда летели градом летели голы. Ещё Караваев простил, пальнув в перекладину. Кофрие, конечно, совсем не Жиго.

АЙРТОН – 2,0. Азмун вылетал на подачи, ну совсем не замечая Айртона. Иранец открыл счёт из-под бразильца. Караваев вообще всегда бегал по флангу ещё свободнее, будто бразильца там и вовсе не было. Вячеслав прострелил на гол, и сам мог забить, но попал в каркас.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 2,5. Бодро ворвался в основу Литвинов, но матчи против «Лестера» и «Зенита» полностью провалил. Проиграл Азмуну верх на угловом ударе, ошибка стала голевой. В борьбе Руслан вообще был очень слаб, на дриблинге его прошли дважды. Может отметился чем-то в созидании? Нет.

РОМАН ЗОБНИН – 4,5. Тем более странно выглядела замена Зобнина в перерыве. Роман как раз отрабатывал неплохо: выиграл 4 единоборства из 5, два отбора совершил и даже дважды разгонял неплохие атаки. Но всё это, конечно, затерялось в общем хаосе «Спартака».

ВИКТОР МОЗЕС – 3,5. Мозес вместе с Рассказовым стоял и смотрел, как Клаудиньо перекладывает мяч под правую и крутит в дальний, но правый фланг «Спартак» проиграл не так разгромно, как левый. У Мозеса тоже неплохая статистика единоборств (4 из 5), два отбора в активе.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – б/о.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 5,0. Гол престижа на счету Промеса, отметим и тонкое хладнокровие в том эпизоде, но более Куинси вообще ничем не запомнился. Не двигал атаки, совсем мало перемещался, открывался. Будто был не очень заряжен играть.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 5,0. А вот Соболев цеплял мячи неплохо, помогая Ларссону и Промесу выходить на удобные позиции для обострения. Голевая передача (2 ключевых) на счету Александра, 7 выигранных единоборств и замученный Ловрен, опять проведший не лучший матч.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС – б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – б/о.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – б/о.