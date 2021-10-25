​Боярский грубо оскорбил «Спартак»

Михаил Боярский, который является известным болельщиком «Зенита», жёстко прошёлся по «Спартаку». Московская команда, как известно, в воскресенье проиграла в Санкт-Петербурге «Зениту» с результатом 1:7.

Боярский в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что «Спартак» нескоро сможет залечить психологическую травму после такого фиаско. Боярский считает, что «Зенит» в прошедшем матче мог забить больше семи голов, но просто пожалел соперника.

«Они размазаны, как ****** [фекалии] по асфальту, вообще ничего не могут», - сказал Боярский.

В продолжении своего комментария известный артист ещё раз жёстко «уколол» московский клуб.

«Сегодня «Спартак» показал, что эта команда - ***** [фекалии] на палочке», - поделился своим мнением Боярский.

На текущий момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.