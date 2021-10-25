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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Боярский грубо оскорбил «Спартак»

25 Октября 2021 • 15:34 Комментировать (14)
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Михаил Боярский, который является известным болельщиком «Зенита», жёстко прошёлся по «Спартаку». Московская команда, как известно, в воскресенье проиграла в Санкт-Петербурге «Зениту» с результатом 1:7.

Боярский в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что «Спартак» нескоро сможет залечить психологическую травму после такого фиаско. Боярский считает, что «Зенит» в прошедшем матче мог забить больше семи голов, но просто пожалел соперника.

«Они размазаны, как ****** [фекалии] по асфальту, вообще ничего не могут», - сказал Боярский.

В продолжении своего комментария известный артист ещё раз жёстко «уколол» московский клуб.

«Сегодня «Спартак» показал, что эта команда - ***** [фекалии] на палочке», - поделился своим мнением Боярский.

На текущий момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Михаил Боярский
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Комментарии (14)
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Рейтинг комментариев
SpaM
25 Октября 2021 в 16:49
Во, питерская интеллигенция подъехала))). Сразу видно культурную столицу).
Шляпа с усами стал совсем плох. И что-то с фекальной темой перебор. Видимо старческое недержание дает свои грустные плоды(((.
Zurukukkkk
25 Октября 2021 в 16:47
а че,чел в нахлобучке- это визитка питера,че ли?.. ваапче,кажеца,шо все эти выс...ры,наподобе этого,а также всяких пусть гуторят,давай по...ся,дом раз-даа-три,и остальные промывочнои мозгоклюйства- это такой политИк,шобы пипл не отвлекался на действительность ,а она у нас и есть то,шо у дартаньяна под ногами на асфальте!..
Sierge
25 Октября 2021 в 16:20
Ну и зачем этого питерского интеллигента постить?)
ILLNAT
25 Октября 2021 в 16:44
ЕФ всё желтеет и желтеет.. Надо признать это... То девки всякие, то Боярский.
Crocodile
25 Октября 2021 в 16:19
проснулся на запах штоле.
п.с. автор нашел свою фишечку похоже.
ILLNAT
25 Октября 2021 в 16:17
Вот вам питерский интеллигент во всей своей красе.) Какие выражения и эпитеты, сразу видно человека культуры и искусства, гордость своего города.)
Nicholais
25 Октября 2021 в 16:08
Походу это ответ на Спартаковский заряд "Мы Спартак, а Вы гумно", при счёте 5:1
ILLNAT
25 Октября 2021 в 16:40
То обычные болельщики, среди них основная масса быдло, не будем лукавить. А этот актёр, вроде как считается чуть ли не образцовым петербуржцем, и так опуститься до уровня бухой шпаны... Или возраст и маразм, соответственно, даёт о себе знать? Ну, срам, чего тут обсуждать вообще)
Милка
25 Октября 2021 в 16:06
А какая заслуга в этом Мистера Шляпы(см.Южный Парк)?
Spirit
25 Октября 2021 в 15:56
Вышел из запоят, теперь может отправляться обратно!
Своим высказыванием он только еще раз подтвердил деградацию "Культурной столицы"!
Что в Москве сброд живет, что Питере!
Что печально!
Роман Мамедов
25 Октября 2021 в 15:47
24 Октября 2021 в 09:28 спартачей пропассивят ))))))))))))))))))) Ответить 0 SpaM 24 Октября 2021 в 14:01 Ну Мамедовым обычно много известно про пассив)). Ответить 0 Роман Мамедов 24 Октября 2021 в 16:32 Ты что ??? Хрюндель ??? Ответить 0 SpaM 24 Октября 2021 в 19:23 Извини, не понимаю на пассивном. прошу Вас админы это не удалять
SpaM
25 Октября 2021 в 16:50
Успокойся, дегенерат))). Тебя уже на всех ветках высмеяли). Зачем ты продолжаешь позориться, пассивный мамедов).
ARTUR
25 Октября 2021 в 15:42
Култур мултур полностью отсутствует , а хвалятся культурной столицей , видно нехило махнул горячительных ))
White_Shark
25 Октября 2021 в 15:39
Знаете, есть тип людей, которые не умеют достойно проигрывать.
Но есть и тип, которые не умеют достойно выигрывать...
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