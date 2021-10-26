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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» быстро распродал первый тираж футболок, посвящённых разгрому «Спартака» фото

26 Октября 2021 • 08:31 Комментировать (2)
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» запустил продажу специальных футболок, посвященных недавнему дерби против московского «Спартака». «Сине-бело-голубые» выпустили экипировку с принтом «7:1» на груди.

Пресс-служба чемпиона России отрапортовала, что первый тираж футболок был реализован примерно за два часа.

В минувший уик-энд подопечные Сергея Семака катком прошлись по «красно-белым» во встрече 12-го тура чемпионата России. Петербургский коллектив разгромил столичную команду со счетом 7:1.

Благодаря этой победе «Зенит» увеличил отрыв от преследователей до пяти баллов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от FC Zenit (@zenit_spb)

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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Комментарии (2)
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SpaM
26 Октября 2021 в 08:46
Дзюба и Боярский все скупили?
White_Shark
26 Октября 2021 в 10:10
не хватило, да?
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