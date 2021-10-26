Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» запустил продажу специальных футболок, посвященных недавнему дерби против московского «Спартака». «Сине-бело-голубые» выпустили экипировку с принтом «7:1» на груди.

Пресс-служба чемпиона России отрапортовала, что первый тираж футболок был реализован примерно за два часа.

В минувший уик-энд подопечные Сергея Семака катком прошлись по «красно-белым» во встрече 12-го тура чемпионата России. Петербургский коллектив разгромил столичную команду со счетом 7:1.

Благодаря этой победе «Зенит» увеличил отрыв от преследователей до пяти баллов.