«Неплохой день»: Ловрен высказался о крупных победах «Зенита» и «Ливерпуля»

Хорватский защитник Деян Ловрен, выступающий в составе петербургского «Зенита», высказался относительно результата вчерашнего поединка против столичного «Спартака» (7:1) в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Также он отметил победу своего бывшего клуба «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (5:0).

«7:1, 0:5. Неплохой день!», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.

Благодаря победе «Зенит» набрал 26 баллов и продолжает лидировать в таблице чемпионата России. В свою очередь «Ливерпуль» с 21 очком располагается на второй позиции в английской Премьер-лиге.