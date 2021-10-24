​Мостовой считает, что «Зенит» не обыграет «Спартак»

Главным событием дня в чемпионате России станет поединок между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Своими мыслями по поводу дерби двух столиц поделился экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

Мостовой рассказал порталу «Всё про спорт», что «Зенит» справедливо считается фаворитом противостояния. Тем не менее, Мостовой рискнул бы поставить на ничью в воскресном матче.

«Зенит» и «Спартак» услышат стартовый свисток арбитра Сергея Иванова в семь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.