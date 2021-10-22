​Дзюба: «Мой вклад в «Зените» не признают только слепцы или глупцы»

Артём Дзюба на прошлой неделе оформил свой 100-й гол в качестве игрока «Зенита». Останавливаться на достигнутом нападающий не собирается, о чём он рассказал в интервью клубной пресс-службе для программки к игре со «Спартаком».

Среди прочего, Дзюба рассказал о том, что его подстёгивает тот факт, что часть активных фанатов «Зенита» его не любит. Как известно, с трибун в Санкт-Петербурге в адрес Дзюбы часто доносится свист.

«Когда пришёл, сразу сказал: «Меня любить не надо, но надо уважать мой вклад в дела команды». Думаю, я большой вклад сделал за время игры в «Зените». Не признавать этого - быть слепцами или глупцами», - высказался Дзюба.

Артём Дзюба является игроком «Зенита» с лета 2015 года. Помимо 100 голов, форвард также записал на свой счёт 65 голевых передач.