Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 273 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба: «Мой вклад в «Зените» не признают только слепцы или глупцы»

22 Октября 2021 • 19:48 Комментировать (4)
Зенит
...
Спартак Москва
1.60 4.20 5.30
24.10 19:00

Артём Дзюба на прошлой неделе оформил свой 100-й гол в качестве игрока «Зенита». Останавливаться на достигнутом нападающий не собирается, о чём он рассказал в интервью клубной пресс-службе для программки к игре со «Спартаком».

Среди прочего, Дзюба рассказал о том, что его подстёгивает тот факт, что часть активных фанатов «Зенита» его не любит. Как известно, с трибун в Санкт-Петербурге в адрес Дзюбы часто доносится свист.

«Когда пришёл, сразу сказал: «Меня любить не надо, но надо уважать мой вклад в дела команды». Думаю, я большой вклад сделал за время игры в «Зените». Не признавать этого - быть слепцами или глупцами», - высказался Дзюба.

Артём Дзюба является игроком «Зенита» с лета 2015 года. Помимо 100 голов, форвард также записал на свой счёт 65 голевых передач.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Id152079006
22 Октября 2021 в 21:43
Бедный Артёмку... И не любят его, и не уважают... Переходи на OnlyFans, там у тебя с любовью и уважением будет полный порядок :)))
JUMPER
22 Октября 2021 в 21:14
ай...артёмка...аднажды адин виликай чилавек сказал: - "тяжело говорить с глухими, показывать правду слепым и спорить с идиотами." в энтам мири всигда были есть и будуть перваи, фтарыя и третия...)))
ARTUR
22 Октября 2021 в 21:00
Так то вкладывал не за копейки...молчал бы уже ,реально придурок ,все его высказывания только больше отворачивают от него людей
шестернев юрий
22 Октября 2021 в 20:30
если насчет ананизма,то да
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Динамо Москва 4:1 Химки
23.10  14:00 Нижний Новгород ... Краснодар 5.8 3.85 1.64
23.10  16:30 Ростов ... Арсенал Тула 1.95 3.45 4.3
23.10  19:00 ЦСКА Москва ... Крылья Советов 1.69 3.85 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
21:44 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: Заслуженная победа «Динамо»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «И объясняли, и показывали, как играть при стандартах»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Захарян признан лучшим игроком матча с «Химками»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Стандартные положения - очень важный момент в любой игре»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Захарян: «Очень рады, что подарили болельщикам победу в этот день»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: Ганчаренко улучшает качества каждого игрока
21:07 · Россия. Премьер-лига
Захарян вышел на первое место в списке ассистентов РПЛ
20:41 · Россия. Премьер-лига
​Орлов: Матч «Зенита» и «Спартака» — самое скандальное дерби в России 1
20:34 · Россия. Премьер-лига
Грулёв оформил дубль в матче с «Химками»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Дзюба — про матч со «Спартаком»: Главное, чтобы мы выиграли 1
20:16 · Россия. Премьер-лига
Орлов: У «Зенита» есть футболисты, которые играют в старый футбол
19:59 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба рассказал, как Слуцкий поддержал его в начале сезона
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба: «Мой вклад в «Зените» не признают только слепцы или глупцы» 4
19:35 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба назвал три своих главных гола за «Зенита»
19:23 · Россия. Премьер-лига
​Зе Луиш больше не нужен «Локомотиву»
Все новости
Рекомендуем