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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Безвольно и бездарно»: Гамула прокомментировал разгром «Спартака»

25 Октября 2021 • 13:21 Комментировать
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Экс-тренер новороссийского «Чермоморца» и «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением относительно результата поединка «Зенит» - «Спартак». «Сине-бело-голубые» разгромно победили столичный коллектив со счетом 7:1.

«Не понимаю, как команда проиграла так безвольно и бездарно. В наше время после таких поражений тренеры уходили в отставку», - сказал Гамула в беседе с корреспондентом РИА Новости.

В настоящий момент пост наставника московского коллектива занимает португалец Руй Витория. Под его руководством «народная команда» набрала 17 баллов и занимает лишь седьмое место после 12 туров РПЛ. Трудовое соглашение специалиста с московским клубом рассчитано до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Гамула
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