​Малафеев назвал сумму своей зарплаты в «Зените»

Бывший вратарь «Зенита» и национальной сборной России Вячеслав Малафеев назвал сумму зарплаты по своему последнему контракту с питерцами.

По словам Малафеева в интервью Sports.ru, по контракту он зарабатывал 1,6 миллиона долларов ежегодно. Экс-вратарь сборной России предположил, что с учётом премиальных и рекламных денег он мог заработать более 2 миллионов долларов за год.

Вячеслав Малафеев повесил вратарские перчатки на гвоздь в 2016 году. За «Зенит» голкипер провёл 441 матч и пропустил 436 голов. Также за плечами Малафеева 29 игр за национальную сборную России.