Азмун: «Надеюсь, что в Лиге чемпионов будем так же хорошо играть»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Спартак» (7:1) Сердар Азмун поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Роль единственного нападающего ты исполнял на поле? Почему именно ты вышел на поле, а не Дзюба? Какие задачи ставились перед тобой?

- Это решение главного тренера. Я выхожу на поле и делаю свою работу. Мы играли в два нападающих и хорошо играли, сейчас играем в одного нападающего. Я думаю, что этот вопрос надо задавать тренеру и у него спросить. Наша работа - выходить и делать свою работу.

- Довольно долго не удавалось забить гол, практически с августа длилась эта безголевая серия. Почему именно сегодня получилось? Удалось ли подойти в оптимальных кондициях и форме?

- Было невезение. Можно сказать, что я не выходил в основном составе, и травмы у меня были. Думаю, что из-за этого. Но надеюсь, что в дальнейшем буду забивать и хорошо работать.

- Вот эту форму и результативность можно ли перенести на матчи Лиги чемпионов? Ждем голов в ворота «Ювентуса» и «Челси».

- Да, в Лиге чемпионов любая ошибка наказывается, но в любом случае я надеюсь, что в Лиге чемпионов будем так же хорошо играть. Я от всего сердца желаю, чтобы мы также выигрывали и зарабатывали очки для нашей команды. У нашей команды есть большой потенциал, я надеюсь, что так и будет.